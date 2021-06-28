Старшая дочь Оли Поляковой Маша высмеяла негативную реакцию на ее последнее видео в Инстаграм
Не так давно девушка выложила видео со своим преображением. Поскольку Маша является начинающим блогером, она часто делится в сети различными кадрами, яркими фото со своей мамой или снимками из отпусков.
В этот раз Маша решила отреагировать на едкие комментарии, которыми ее засыпали после того, как она показала шуточный образ в Инстаграм, сделав яркий макияж и необычно большие стрелки.
«Ох, если бы Инстаграм был как Ютуб, у меня наверное было бы все видео в дизлайках. Самый дизлайкнутый профиль был бы. 85 негативных комментариев из 85. Но ребят, ну как бы мне пофиг. Ну серьезно» - скривив лицо на камеру, Маша рассмеялась, игнорируя критику.
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«Так как я на даче фоток у меня нету так что если не сложно подпишись на мой тт я там буду чаще чем тут на некоторое время» - написала Маша под тем самым роликом.
Вот что писали молодой девушке под ним:
«Бридота🤦♀️; Мёрзлость... что бы хорошее сняла🤦♀️;Что за бред!?!; Свят свят ))); Клоунесса. Бедный отец:(((; Какая мама такая и дочь...Ничего удивительно😮; А стрелки то почему так коряво накрасила?; Не позорься. Дешевое шоу. До мамы далеко и надолго; Та ти шо красотка 😍; Красотка заметь 🙏; Зубы и губы это жесть👹».
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