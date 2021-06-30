Певица Оля Полякова поделилась новыми кадрами после пополнения в семье

В своих новых "сториз" 37-летняя артистка порадовала поклонников милыми кадрами, передает Politeka.net.

Ранее Полякова рассказала, что у их домашней любимицы, кошки бенгальской породы, родилось два котенка.

Котятам еще нет и недели, они совсем крохотные.

«Помотрите, какие маленькие», - сказала Полякова, и поднесла к спящим котятам свою ладонь.

При этом дочь Поляковой Алиса просила не трогать котят, чтобы они не начали пищать, но певицу это не остановило.

В результате котята проснулись и начали пищать.

«Да, конечно. Прабабушка», - возмущенно сказала Алиса.

«Это я прабабушка?» - переспросила певица.

«Да. А я – дедушка», - ответила дочка артистки, и стала забирать у нее котят. Видно, что она очень трепетно относится к малышам.

Кошка, кстати, появилась в семье Поляковой несколько лет назад. Певица подарила животное младшей дочке Алисе на день рождения.

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