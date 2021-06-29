Певица Оля Полякова обратилась к украинцам, выразив свое возмущение

Как сообщает Politeka.net, одиозная украинская певица Оля Полякова в своих Instagram-сторис обратилась к украинцам. По словам звезды, в последнее время у ее страницы в соцсети стало меньше подписчиков, что неимоверно возмутило артистку. Она призвала украинцев вернуться к ней и снова подписаться.

"Так, ребята, я не поняла. А что это у меня подписчики уменьшились? Вы что, бежите с корабля? Так он не тонет! Давайте-ка быстренько все подписывайтесь обратно!", - говорит Оля в ролике, который записала в сторис. Надо сказать, что тон у певицы соответственный – растерянный, возмущенный и даже дерзкий.

Отметим, что недавно Полякова возмутила своих поклонников снимками в красном бикини на газоне. Певицу обвинили в излишнем использовании фоторедактором: "Фотошоп, видно, как живот подтягивали, что аж поле поплыло", "У вас газон поплыл", "Красивая, талантливая, один вопрос – зачем такие фото?", "Так фотошопила, аж газон поплыл".

Напомним, Полякова в красном купальнике показала свои "увеличенные" прелести: появилось видео в бассейне.

Также мы писали: Полякова в мини-бикини включила кошечку, эффектные кадры: "Ты же мать....".