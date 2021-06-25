Певица Оля Полякова поделилась неожиданными, но приятными новостями

37-летняя суперблондинка успевает и стадионы собирать, и воспитывать двух дочерей 16 и 9 лет, а также заниматься хозяйством в своем роскошном поместье под Киевом, где как известно у нее есть своя конюшня, ферма с козами и даже огород.

При этом артистка не забывает радовать фанатов в Инстаграм яркими кадрами. В своих новых "сториз" Полякова похвасталась пополнением в семье, передает Politeka.net.

"Ну, поздравляйте нас!)))", - говорится в подписи.

На кадрах предстала их домашняя любимица - кошка бенгальской породы, у которой родилось два котенка. Оля крупным планом показала малышей, которые увлеченно кушали.

Кошка, кстати, появилась в семье Поляковой несколько лет назад. Певица подарила животное младшей дочке Алисе на день рождения.

"Алиса заказала кошку-"бенгалку". Так что у нас в доме теперь есть дикая кошка. Это такой ужас, у нас уже есть собачка, которая ходит в туалет везде, кроме улицы. А теперь у нас еще есть котик, который делает то же самое. Такой прекрасный у нас дом", - рассказывала Оля, добавив, что предлагала дочери вместо кошки купить новенький iPhone, но девочка осталась непреклонной.

"А когда дочь теперь просит у меня айфон, я говорю: "Играй в игры на своей кошке", - насмешила Полякова.

Напомним, что Остапчук на отдыхе обзавелся симпатичной малышкой, жена не против: "Зовут Дуня".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука запрыгнула на руки к мужу и удивила признанием: "А мы уже решили...".

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