Известная украинская певица Оля Полякова показала себя
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей. За красоткой следят миллионы украинцев в социальных сетях и девушка старается не разочаровывать публику, делясь часто горячим контентом.
На фото Оля позировала в красном бикини, бейсболке и стильных очках. Девушка на четвереньках поиграла перед камерой. Полякова опубликовала несколько снимком, на которых была в разных позах и даже сняла трусики.
"1,2,3,4,5???? Голосуем! Ты же мать и в вашем возрасте на выход", - написала Оля.
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Фанаты поставили более 24 тысяч лайков и написали комментарии:
"А можно все и еще пять", "Красивая, талантливая один вопрос -зачем такие фото?", "У вас газон поплыл", "4/_5 что то ужасное и это даже не огонь, а извращение!!2 детей караул", "Кепку как у меня купила и модная", "Можно выбрать все пять?", "Вы же мать ей и в вашем возрасте!!!!!!", "Мужики оценят,женщины обматерят".
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А еще Politeka писала, что Полякова в узком купальнике поманила роскошными формами прямо у окна
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