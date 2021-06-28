Известная украинская певица Оля Полякова пподразнила интересными кадрами, снятыми в бассейне
Оля Полякова не только радует поклонников своими песнями, но еще и активно ведет социальные сети, где показывает моменты своей жизни, хвастается пикантными кадрами и даже делится рецептами.
Как пишет Politeka.net, в этот артистка повеселила поклонников, показав видео в Тик Ток к которому был применен интересный эффект – фрагмент изображения был увеличен. В увеличенном виде показали сперва грудь, а потом лицо певицы.
«Май нейм из Зюзи», - подписан ролик. Именно так она напевала в видео.
Отметим, видео Полякова записала в бассейне. На ней был надет красный купальник, что сделало кадры еще более пикантными.
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«Оля! Красотка», - отреагировали пользователи Сети на увиденное.
Напомним, пополнение произошло в семье Поляковой, кто родился и первые кадры: "Ну, поздравляйте..."
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Также Politeka писала, что Полякова в узком купальнике поманила роскошными формами прямо у окна.