Известная украинская певица Оля Полякова показала себя, обратившись к сборной Украины по футболу

Как пишет Politeka.net, сборная Украины по футболу сегодня, 29 июня, играет со сборной Швеции. И хоть украинцы не очень уверенно выглядели в группе, но смотри пройти в 1/8 финала Чемпионата Европы, где им попался один из самых легких соперников. Певица Оля Полякова решила записать обращение к наших футболистам, опубликовав его в сторис Инстаграм.

На кадрах Оля Полякова появилась без верхней части купальника. Красотка прикрылась рукой, чтобы не засветить самое пикантное, сидя перед камерой.

"Я присоединяюсь к флешмобу поддержки нашей украинской сборной по футболу. Парни, я вам желаю очень хорошей игры. Играйте и выигрывайте. Мы с вами, вся Украина с Вами".

Известно, что матч Украина - Швеция будет проведен в Шотландии в 22.00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно по трансляции, которую проведет ТРК Украина.

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