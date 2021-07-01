Певица Оля Полякова решила устроить шумную вечеринку в своем загородном особняке, пригласив звездных гостей

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица-суперблондинка Оля Полякова показала в своих Instagram-сторис яркие кадры с домашней вечеринки в загородном особняке, где живет с мужем и дочками. На мероприятие артистка позвала звездных гостей, среди которых певица Даша Астафьева, фотограф Соня Плакидюк и телеведущая Катя Осадчая.

На первых сторис Полякова показала себя и своего "гастрольного мужа" – Артемия Чиркова, который также является ее концертным директором. Дальше артистка начала встречать своих гостей, которые прибывали к ней на яхте.

Сначала приплыли Астафьева и Плакидюк. Когда они уже подплывали к причалу Даша сделала забавное движение, как будто расстегивает пуговицы платья. На это Оля ей с берега крикнула: "Раздевайся!". Затем прибыла и беременная телеведущая Катя Осадчая, которая получила от Поляковой комплимент: "Боже, какая ты красивая и яркая, моя девочка!".

Позже Оля добавила в сторис кадр самой вечеринки, оказалось, что звезды вместе миллионами украинцев смотрели футбольный матч Украина-Швеция. Отметим, что в этом поединке Украинская сборная получила победу со счетом 2:1.

Напомним, Полякова после пополнения в семье показала, как дочь возится с новорожденными: "Посмотрите, какие...".

Также мы писали, что Полякова показала красавицу-дочь в платье со смелым декольте, украинцы не оценили: "Яблоко от яблони...".