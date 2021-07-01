Цибульскаая с Поляковой выбесили украинцев своим поведением, став участницами кулинарного шоу "МастерШеф"

Как известно, телеканал СТБ запустил новый сезон «МастерШеф. CELEBRITY», собравший знаменитостей на главной телекухне страны, чтобы показать свои кулинарные таланты. В каждом выпуске проекта соревнуются две звездные команды.

Победитель получит эксклюзивный девайс - серебряную сковороду, кроме титула лучшего кулинара, конечно. За это пришли побороться уже упомянутые певицы Оля Цибульская и Оля Полякова, а также Даша Астафьева, Алина Гросу, Наталья Могилевская, Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком, Юрий Ткач, Сергей Бабкин и другие.

На телеэкраны уже успело выйти четыре выпуска. Пользователи в Сети активно обсуждают увиденное, правда, судя по комментариям, многие остались разочарованы проектом. Цибульскую и Полякову, буквально, распекли за поведение в студии.

"Это кринж чистой воды, лучше бы вы прикрыли эту хрень и пока не поздно, запустили новый сезон аматоров. Это косяк, СТБ"

"Это ужас какой-то. Выкинуть с стола еду. Лечь на стол. Это дно. Ничего интересного"

"Цибульская это просто позор! Раньше сама ходила как шарик, а теперь рассказывает кому надо худеть"

"Если бы это были дети, ладно. Но кривляние несвежих теток... Ужас:("

"Цибульская такая неприятная сплетница, раньше этого не замечала"

"Вот всегда подозревала, что Полякова не адекват, после этой передачи убедилась.....капец"

Напомним, Полякова после конфузных фото в купальнике обратилась к украинцам: "Так, я не поняла…"

Как сообщала Politeka, замешанная в разводе с Дзидзьо Цибульская перестала быть похожей на себя, сменив имидж: "Если мне идет..."

Также Politeka писала, что в "Мастер Шеф" поплатились, поставив у плиты Полякову и Алину Гросу: "Скатились до такого позора"