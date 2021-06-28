Украинская певица Ольга Цибульская поделилась необычными кадрами со сменой имиджа
Популярная телеведущая не раз рассказывала, как худела после резких скачков в весе и как преображалась после того, как долгое время не меняла имидж. В этот раз артистке удалось полностью сменить образ и превратиться в сказочную принцессу.
Дело в том, что Цибульская приняла участие в съемках нового сезона шоу «Хто зверху?». В одном из эфиров ей предстояло примерить весьма необычный образ. Парик с розовыми волосами заметно омолодил Ольгу, а платье с множеством блесток пришлось надевать на Цибульскую сразу семи людям, ведь шлейф оказался слишком длинным.
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"Мой финальный образ для съемок. Чтобы одеть полный лук мне семь человек помогали. Реагируйте, если мне идет" - подметила Ольга.
Стоит отметить, что совсем недавно Цибульская пожаловалась на очередной набор веса и сказала, что у нее ухе лишних шесть кг.
Напомним, вокруг Ольги постоянно не утихают различные сплетни, ведь ранее певица и телеведущая оказалась замешена в скандале с разводом своего партнера по сцене Дзидзьо.
После того, как стало известно о его расставании с женой Ярославой, пошли слухи о якобы тайном романе между ним и Цибульской. Впрочем, оба артиста их отрицают.
Напомним, что растроганная Цибульская поделилась откровением и особенным фото: "Когда узнала, что беременна...".
Как сообщала Politeka, кумa Dzidizio Цибульская вслед за Могилевской призналась, сколько лишних килограммов набрала: «Аж лопаю».
Также Politeka писала, что Цибульская в борьбе с морщинами поведала о радикальном преображении и страхах: "Сбрила брови".