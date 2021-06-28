Украинская певица Ольга Цибульская поделилась необычными кадрами со сменой имиджа

Популярная телеведущая не раз рассказывала, как худела после резких скачков в весе и как преображалась после того, как долгое время не меняла имидж. В этот раз артистке удалось полностью сменить образ и превратиться в сказочную принцессу.

Дело в том, что Цибульская приняла участие в съемках нового сезона шоу «Хто зверху?». В одном из эфиров ей предстояло примерить весьма необычный образ. Парик с розовыми волосами заметно омолодил Ольгу, а платье с множеством блесток пришлось надевать на Цибульскую сразу семи людям, ведь шлейф оказался слишком длинным.

"Мой финальный образ для съемок. Чтобы одеть полный лук мне семь человек помогали. Реагируйте, если мне идет" - подметила Ольга.

Стоит отметить, что совсем недавно Цибульская пожаловалась на очередной набор веса и сказала, что у нее ухе лишних шесть кг.

Напомним, вокруг Ольги постоянно не утихают различные сплетни, ведь ранее певица и телеведущая оказалась замешена в скандале с разводом своего партнера по сцене Дзидзьо.

После того, как стало известно о его расставании с женой Ярославой, пошли слухи о якобы тайном романе между ним и Цибульской. Впрочем, оба артиста их отрицают.

Напомним, что растроганная Цибульская поделилась откровением и особенным фото: "Когда узнала, что беременна...".

Как сообщала Politeka, кумa Dzidizio Цибульская вслед за Могилевской призналась, сколько лишних килограммов набрала: «Аж лопаю».

Также Politeka писала, что Цибульская в борьбе с морщинами поведала о радикальном преображении и страхах: "Сбрила брови".