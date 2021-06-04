Украинская певица Оля Цибульская рассказала личные детали своей жизни

Артистка тщательно скрывает факты из своей личной жизни, передает Politeka.net. В частности, звезда до сих пор не раскрывает личность своего мужа.

По словам певицы, ее супруг - совершенно непубличная личность, которая не хочет светиться с ней в соцсетях. Хотя знакома пара со школьной "скамьи", а в браке состоит примерно семь лет.

В 2015 году звезда стала мамой, Нестора. Снимками и видео с сыном Ольга делится охотно.

Мальчику сейчас шесть лет, и, судя по кадрам, он растет счастливым ребенком в любящей семье. Примечательно, что певица не скрывает, что забеременела в Париже во время романтической поездки с возлюбленным.

На новых кадрах в сторис Инстаграм Цибульская показала, каким растет ее ребенок.

На особенном фото Нестор в очках позировал, сложив локти на стол и улыбался.

"Когда узнала, что беременна - именно так представляла нашего сына", - поделилась откровением растроганная певица.

Также артистка показала картину, которая ее вдохновляет.

"Мое вдохновение - мамина картина. Очень особенная. Она меня окрыляла в очень непростое время. Мой талисман", - написала артистка.

Напомним, после новости о разводе, в сети стали появляться слухи, что Дзидзьо крутил роман с певицей Ольгой Цибульской. Даже сын последней якобы похож на Михаила, но артистка все отрицает, заявляя, что у нее счастливая семья.

Напомним, что Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".

Как сообщала Politeka, Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.

Также Politeka писала, что Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: «Оказалась на вокзале…».