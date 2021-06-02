Оля Цибульская разбередила сердца траурным постом

35-летняя певица в годовщину гибели своего друга, хореографа и звезды проекта "Танцюють всі" Николая Бойченко, опубликовала трогательные кадры в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Цибульская поделилась фрагментом танца Николая, с теплом подписав: "Я знаю, что ты все видишь. И точно улыбаешься ❤️ Николай Бойченко❤️". Также девушка добавила изображение ангела.

Напомним, Бойченко не стало 1 июня 2018 года. Танцор умер в больнице, куда попал на "скорой" за пару дней до этого, из-за осложнений в результате воспаления легких. Ему только-только исполнилось 32 года.

Внезапная гибель Николая стала настоящим шоком для его коллег. Он не только сотрудничал с популярными украинскими артистами, но и для многих из них стал другом и наставником.

Бойченко родился в Севастополе. Работал в местном Театре юного зрителя. Активно участвовал в общественной жизни города. А в 2004-ом переехал в Киев. Через год в столице он создал балет "Д'Артс денс проджект" и впоследствии начал работать режиссером-постановщиком на проекте "Україна має талант", хореографом в шоу "Х-фактор" и "Танцюють всі". В 2009-ом стал ведущим прогноза погоды на канале СТБ. У него остались родители, три сестры и брат.

Пользователи до сих пор выражают свои соболезнования на его страничке в Инстаграм. Свой последний опубликованный пост Николай посвятил самому дорогому человеку - матери.

"Моя любовь! Моя судьба! Моя плодородная «почва»! Тебя выбрало 5 душ, которые росли, как под огромным, пушистым, тёплым крылом)) люблю тебя всей душой!! С днем Матери!❤️", - говорится в сообщении.

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