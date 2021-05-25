Ольга Цыбульская с радостью показывает своего шестилетнего сына Нестора, а вот мужа тщательно скрывает, даже имя его неизвестно публике
Так, 35-летняя певица помалкивает о всем, что связано с ее возлюбленным, а на совместных фотографиях постоянно закрывает его лицо. Звезда объясняет это тем, что однажды чуть его не потеряла, и с тех пор решила оберегать свое счастье от посторонних глаз.
Но иногда Цибульская все же нарушает молчание. В прошлом году в одном из интервью, звезда призналась, что это не она скрывает мужа, а он сам избегает публичности. По ее словам, они с мужем вместе давно – еще со школьных лет.
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"Но с перерывами, иногда даже на несколько лет. (Муж, ред.) делает меня счастливой и зарабатывает деньги, потому что такая дорогая женщина по зубам не каждому самцу. А я должна думать о творчестве и о сексе", – заявляла Оля.
Конечно, в полной мере оценить главного мужчину в жизни звезды, ее фанатам не удасться, но периодически Цибульская все же выкладывает фото с ним - по праздникам.
Так, Оля трогательно поздравила любимого с днем рождения, который они всей семьей провели на пляже, передает Politeka.net.
"Иди в лес, иди. Иначе с тобой никогда ничего не случится и твоя жизнь никогда не начнется. А она у тебя все еще впереди. Я обещаю свитить❤️ С Днем Рождения, honey💋 Любим тебе❤️", - говорится в сообщении.⠀
Певица и до этого выставляла редкие кадры с возлюбленным, в частности, когда их сын был еще совсем крохой.
Также Цибульская рассказывала, как однажды муж "заказал" ее на Новый год. Мужчина позвонил ее концертному директору, внес предоплату и обо всем договорился. Кто именно пожелал видеть ее в новогоднюю ночь, Оля не знала до последнего момента, думая, что ей придется работать. Зайдя в зал в 22.00, певица увидела своих родных, что стало для нее приятным сюрпризом.
Напомним, что Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".
Также Politeka писала, что Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: «Оказалась на вокзале…».