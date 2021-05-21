Украинская певица Оля Цибульская, которую называют причастной к громкому разводу Дзидзьо и Slavia, рассказала, как ее обидела Наталья Могилевская
Как пишет Politeka.net, об этом звезда написала на своей странице в Инстаграм. Цибульская презентовала новый клип, в котором показала моменты своего карьерного пути.
«За эти 15 лет я летала и падала миллион раз. Было много света и слез. Идей, чтобы творить дальше и бросить все нафиг», - отметила певица.
Когда-то она принимала участие в «Фабрике звезд», где сильно обиделась на Наталью Могилевскую.
«Помню 5-ку из 10 баллов на Фабрике Суперфинал от Натальи Могилевской. Остальные жюри поставили мне 10. Но по общему итогу баллов я покинула проект. Плакала. Обижалась», - призналась Оля.
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А вот сегодня у Цибульской и Могилевской премьера в один день.
«Прошло время и сегодня у нас премьера в один день. Это так символично.❤Я искренне поздравляю коллегу с новой работой, потому что знаю какая это титанический труд и характер. Спасибо за космический стимул. Я не плачу, а иду своим слушателям навстречу», - подчеркнула певица.
«Иногда надо достать 5 от Могилевской чтобы потом всему миру доказать, что ты крутая», «Ты- большая молодчина! 🔥Песня крутейшая», «Мурашки по телу», - пишут в комментариях.
Напомним, что Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".
Как сообщала Politeka, Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.
Также Politeka писала, что Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: «Оказалась на вокзале…».