Певица Оля Цибульская, имя которой фигурирует в самом громком разводе в шоу-бизнесе Дзидзьо и Slavia, рассказала, что происходит на самом деле

Как сообщает Politeka.net , украинская певица и телеведущая, кума Дзидзьо, Оля Цибульская, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звезда рассказала Кате Осадчей в интервью для "Світського життя", стала ли она причиной развода Дзидзьо с его женой Ярославой и как сама артистка относится к этим сплетням.

По словам Осадчей, Цибульская и Дзидзьо очень откровенно вели себя и на сцене, и на фотосессиях, и на съемках клипов. Все это сильно огорчало, раздражало и заставляло ревновать жену Дзидзьо.

"Мне интересно, это ее раздражало, как женщину или как артистку?! Я миллион раз вела с твоим Юрой (Горбуновым - мужем Осадчей, - ред.) и на раза он с бумажкой и дозволом от Кати не приходил и мне не приходилось отпрашивать его у тебя. Потому что это любовь, отношения и доверие", - на примере Горбунова и Осадчей рассказала Цибульская.

А относительно Slavia, Оля Цибульская предложила артистке свою помощь в написании хита.

"Славця, ты точно смотришь это интервью, и если ты считаешь, что дуетом "Цьомаю", дуетом "Киця" я забрала у тебя какую-то славу, которая должна принадлежать тебе, то я предлагаю тебе помощь. Не для того, чтобы подколоть, давай я напишу песню, я знаю как это делается и сделаем ее хитом", - предложила Оля помощь жене Дзидзьо.

Напомним, Цибульская получала угрозы от жены DZIDZIO, певица устала молчать: "Когда это рухнуло мне на голову, я..."

А еще Politeka писала, что Цибульская в эффектном мини распахнула халатик и приковала взгляд DZIDZIO к своим дарам.

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Оля Цибульская, крутившая роман с победителем "Танців з зірками", влипла в скандал.