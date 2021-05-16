Ольга Цибульская рассказала, как она относится к разводу Дзидзьо

Звездные супруги Дзидзьо (Михаил Хома) и Slavia уже 9 месяцев не живут вместе и собираются официально развестись.

В программе "Светская жизнь" решилась прокомментировать развод DZIDZIO украинская певица Оля Цибульская, которой не раз приписывали роман с известным исполнителем.

Оля призналась, что давно чувствовала ревность со стороны Ярославы, однако до сих пор не понимает, она ревновала ее как женщина или как артистка.

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Также Цибульская устала молчать и отметила, что в какой-то момент начала получать угрозы в виде гневных сообщений, которые, как предполагает артистка, были от Славы. Поднимать эту тему в разговоре с кумом она не решилась.

"Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила, мы с кумом, но это никак не останавливало эту волну угроз", – рассказывала звезда.

В очередной раз знаменитость прокомментировала и сходство своего сына Нестора с DZIDZIO. Женщину очень задевают подобные сравнения, ведь у мальчика есть отец, которого Цыбульская скрывает от публики.

"Мне кажется, чтобы я сейчас не сказала, все равно все скажут что я разлучница. Что я влезла в семью и родила Дзидзьо сына. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не от него. Дзидзьо не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз ", – заявила артистка.

Напомним, Цибульская в неприличном наряде страстно прижалась к серьезному Дзидзьо в образе мачо.

Как Politeka писала, что Цибульская в эффектном мини распахнула халатик и приковала взгляд DZIDZIO к своим дарам.

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Оля Цибульская, крутившая роман с победителем "Танців з зірками", влипла в скандал.