Певица Оля Цибульская показала в соцсети фото, которым расставила все точки над і

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Цибульская недавно оказалась в центре скандала из-за развода своего кума Дзидзьо и его супруги Славии. Дело в том, что Михаилу приписывают роман с Ольгой, а ее сын Нестор якобы похож на Дзидзьо. При это своего мужа Цибульская не показывает никому и никогда. Надо сказать, что слухи не безосновательны - как известно, Оля и Михаил записали несколько дуэтных песен весьма оригинального жанра и сами все время подливали огонь и создавали видимость пары, тогда как настоящая жена исполнителя была в тени.

Недавно в интервью Кате Осадчей Цибульская рассказала, что начала получать угрозы, и прямо заявила, что у них с Михаилом Хомой (Дзидзьо) ничего не было. "Мне кажется, что бы я сейчас не сказала, все будут утверждать, что я шлюха, разлучница, влезла в семью... Поэтому: нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не его, он не отец Нестора", - высказалась артистка насчет слухов об отцовстве Дзидзьо.

Отметим, что недавно в своем микроблоге в Instagram Ольга выложила архивные фото, на которых ее можно увидеть совсем юной. И тут то получилось, что певица сама расставила все точки над і. После того как все увидели Цибульскую на школьном фото, вопрос на кого похож ее сын Нестор отпал сам собой – сын похож на свою маму. "О, то Нестор ваша копия. А то Дзидзьо, Дзидзьо", "Оля, сыночек на вас очень похож (первое фото)", "Нестор номер два", "Нестор очень похож на вас", "Первое фото – копия Нестор", - пишут пользователи в комментариях к фото Цибульской.

Напомним, Замешанная в скандале певица Оля Цибульская сделала заявление о своем сыне, который растет похожим на Дзидзьо: "Ничего не помогало...".

Как сообщала Politeka, Певица Оля Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".

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