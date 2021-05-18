Певица Оля Цибульская, имя которой фигурирует в самом громком разводе в шоу-бизнесе Дзидзьо и Slavia, прокомментировала сходство ее сына с Дзидзьо

Как сообщает Politeka.net , украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая также является кумой исполнителя Дзидзьо и которая возможно замешана в скандале с его разводом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звезда рассказала Кате Осадчей в интервью для "Світського життя", как относится к сплетням по поводу сходства ее сына Нестора с коллегой и кумом Дзидзьо.

По словам Осадчей, когда Цибульская впервые показала лицо своего сына, большинство фанатов заметили его сходство с Дзидзьо.

"Знаешь, мне кажется, что бы я сейчас не сказала, все будут утверждать, что я шлюха, разлучница, влезла в семью... Поэтому: нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не его, он не отец Нестора, я говорила об этом тысячу раз. Было даже, что я начала получать угрозы по смс и соцсетях. Это была клановая месть - родственники родственников, подруги подруг, пустые вновь созданные страницы в соцсетях. Я специально говорила тогда: "Мы с КУМОМ", но это ничего не помогало", - рассказала Цыбульская.

Слухи о романе ЦИбольской и Дзидзьо подогревает тот факт, что исполнительница никогда не показывает своего мужчину, аргементриуя это тем, что он не публичная личность.

Напомним, Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".

А еще Politeka писала, "Вы сына Цибульской видели? Он вылитый Дзидзьо": развод певца с красоткой-женой обрастает подробностями.

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Оля Цибульская, крутившая роман с победителем "Танців з зірками", влипла в скандал.