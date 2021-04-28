Украинская певица SLAVIA, жена известного исполнителя DZIDZIO (Михаила Хомы), на днях поделилась печальной новостью о разводе

Ярослава Хома в разных интервью рассказывала, что она не чувствует поддержки от супруга, пишет Politeka.net. Тем временем в сети стали появляться слухи о скором разводе семейной пары.

27 апреля SLAVIA подтвердила информацию в своем Инстаграм. В посте певица отметила, что за все время существования группы DZIDZIO, она относилась с пониманием к карьере мужа, оставаясь в тени. Однако прошло время, и Ярослава решила заявить о себе, как о сольной исполнительнице.

К слову, SLAVIA уже выпустила песню и клип "Я тобі не мамка". В интервью "Зірковому шляху" артистка рассказала, что Михаил не поздравил ее с премьерой, и это было для нее обидно.

Тем временем в сети продолжают обсуждать тему развода супругов, и пользователи сети даже находят новые детали. В частности, люди заметили сходство сына другой певицы Оли Цибульской с DZIDZIO.

"Не хотелось бы ни на что намекать, но об этом уже все говорят. Вы сына Цибульской видели? Он вылитый Дзидзьо. Там даже тест на отцовство проводить не надо - и так все понятно. Я очень сочувствую Славии - столько боли вытерпеть", - написала одна из пользовательниц сети.

Отметим, SLAVIA в интервью для YouTube-канала "Олицкая" прокомментировала слухи о романе мужа и Оли Цыбульской, а также о схожести сына последней с DZIDZIO:

"Думаю, как это воспринимает муж Ольги, что сын его, но похож на DZIDZIO... Мне было очень неприятно, еще, если бы Оля отрицала, а она играла в эту игру. Она подливала огонь в эти слухи…".

Напомним, длинноногая жена DZIDZIO в облегающем купальнике оказалась в объятиях продюсера: "Люблю".

Как сообщала Politeka, красотка-жена DZIDZIO с огромным букетом разоткровенничалась об объятиях любимого: "Мой идеальный...".

Также Politeka писала, что жена DZIDZIO в белом платье с глубоким вырезом показала натуральную красоту: "Вау, просто класс".