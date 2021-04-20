Украинская певица SLAVIA, жена известного певца DZIDZIO, поделилась важным советом для женщин, которые хотят изменить свою жизнь

Ярослава Хома (настоящее имя певицы) начала набирать популярность не так давно после того, как решила активно заняться своей карьерой певицы. В своем Инстаграм она обратилась к другим женщинам, которые также мечтают найти свое призвание в жизни вместо того, чтобы целиком посвящать себя дому. Об этом пишет Politeka.net.

По словам Ярославы, она часто получает вопросы от женщин, которые хотят пойти работать после многих лет, проведенных дома. Певица призналась, что в свое время сама «поборола страх, и нашла силы изменить привычный ход вещей, который меня не устраивал, и не приводил к желаемому результату».

SLAVIA отметила, что в первую очередь важно признаться самой себе в том, что текущее положение вещей тебя не устраивает.

После этого, по словам певицы, стоит вспомнить, чем ты мечтала заниматься еще в детстве.

Ярослава добавила, что важно остаться наедине со своими мыслями и прислушаться к собственному внутреннему голосу, который и подскажет правильный путь.

«Я вижу рост там, где НЕ комфортно, потому сознательно выхожу из зоны комфорта, иду в неизвестное, в новизну и развитие. Только так возможно что-то изменить. Сначала страшно, но оно того стоит», - добавила певица.

Этот пост она сопроводила фото, на котором позирует в коротком платье, накидке из черной сеточки, синем пиджаке и высоких сапогах.

Поклонники певицы тут же отреагировали на публикацию.

«Роскошная», «Красавица», «Всегда чему-то можно научиться, даже если годами сидел дома. Теперь возможностей море», - пишут люди.

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