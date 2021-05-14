Певица Оля Цибульская показал яркие фото и поделилась впечатлениями от своего судейства на "Черноморских играх"

Как сообщает Politeka.net , украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая также является кумой исполнителя Дзидзьо и которая возможно замешана в скандале с его разводом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звезда показала яркие кадры и призналась, что стала судьей в отборе на "Черноморские игры", так что решила поделиться своими впечатлениями.

На новых фотографиях Ольга вместе с другими членами жюри запечатлена за судейским столом. Перед камерой она появилась в стильном белом пиджаке оверсайз, ее волосы небрежно уложены и украшены ярким платком, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка. звезда то смотрит, то не смотрит в объектив, но снимки получились очень интересными и живыми.

В подписи к публикации Цибульская поделилась впечатлениями, а также рассказала о нелегкой жизни артистов. "Прекратите думать, что одно выступление – решающее в вашей жизни! Бывают поражения. Точнее не так. Бывают победы. А остальное время ты триста раз упираешься в стену. Это не потому, что ты неудачник. Просто дверей в доме меньше, чем стен. И если есть цель – выход найдется. Не сдувайся. Артист – это профессия, которой надо заниматься. Путь никогда не бывает легким: то, что происходит на сцене и то, что за кулисами – две разных жизни", - написала Оля.

Напомним, Цибульская в неприличном наряде страстно прижалась к серьезному Дзидзьо в образе мачо.

А еще Politeka писала, что Цибульская в эффектном мини распахнула халатик и приковала взгляд DZIDZIO к своим дарам.

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Оля Цибульская, крутившая роман с победителем "Танців з зірками", влипла в скандал.