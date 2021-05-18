Украинская певица Ольга Цибульская рассказала, как начинался ее путь к славе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 35-летняя звезда опубликовала архивные фото. Она решила рассказать, как приехала покорять Киев, и с каким разочарованием столкнулась в первый же день.

«В Киев я приехала из Радивилова в 2003 году. С подушкой и одеялом, завернутым в простыню. Сумкой домашней еды и мечтой за пазухой. Первые несколько недель меня обещали приютить дальние родственники, а когда появилась по адресу - не открыли дверь. Передумали. С этими узлами Оля оказалась на вокзале. Родителям не говорила, чтобы не испугать. Мама с папой пришли бы пешком в столицу», - призналась Цибульская, отметив, что ей пришлось переночевать на вокзале.

Утром Ольга стала звонить всем своим знакомым в Киеве. Ее приютил одноклассник Назар. Первые два года в столице Ольга жила в 2-комнатной квартире с еще 7-ю студентами.

«Днем на парах. Ночью на работе: 200 грн вечер пения на чьей-то свадьбе и плюс 50 грн, когда помогала грузить аппаратуру», - рассказала певица.

В комментариях ей оставили массу слов поддержки.

«Невероятно уважаю», «Прекрасно выглядишь», «Ой) Какие ретро фото))) Я себя даже не узнала) Класс», «Ничего себе!», «Люблю очень», - пишут люди.

Напомним, что Цибульская после скандала с разводом Дзидзьо засветила поцелуй с Козловским: "Боже...".

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