Ольга Цибульська приголомшила витівкою разом з Віталієм Козловським

Як передає Politeka.net, 35-річна співачка поділилася в "сторіз" в Instagram цікавими кадрами.

Ольга розповіла, що напередодні була в одній з київських шкіл на зйомках нового проекту для «M1 Ukraine». Зірка постала в образі вчительки: в кучерявій перуці та окулярах, що виглядало вельми забавно.

На кадрах поруч із нею засвітився співак Віталій Козловський. Парочка розіграла невелику сценку зустрічі колишнього учня зі своєю вчителькою.

"Хочу вас познайомити зі своєю першою вчителькою... Римма Ізяславівна, доброго дня!", - каже на кадрах артист.

"Віталік, я не вірила, що з тебе щось виросте, а виросло..."

"Виросло. - Козловський вжився в роль. - А ви навіть не змінилися... Ваше серце досі на грудях... таке ж красиве", - посмикав він за брошку на блузі Цибульської.

"Так, дякую..., - відповіла вона й через мить вже повісилася у співака на шиї.

"Боже, Козловський!", - вигукнула Ольга, нібито злившись з ним у пристрасному поцілунку.

До цього ми розповідали, що Цибульська засвітилася в скандалі з розлученням Дзідзьо та співачки Slaviа. У Мережі ходить багато чуток про причини розриву пари після 20 років відносин.

Зокрема, деякі бачать схожість сина Цибульської з Михайлом Хомою (справжнє ім'я Дзідзьо). А Slaviа в інтерв'ю зазначала, що Ольга підігрувала пліткам про нібито свій роман з її чоловіком.

"У якийсь момент я зрозуміла, що є якась грань, а далі мій терпець увірвався, мені стало неприємно і боляче", - ділилася Slaviа.

Нагадаємо, що Цибульська врізала Козловському у всіх на очах, кадри потрапили в мережу:»Всю картину зіпсував...".

Як Politeka писала, що Цибульська в прозорому вбранні показала, як сильно змінилася за 8 років: кадри перевтілення.

Також Politeka повідомляла, що Цибульська показала себе без косметики і фільтрів, здивувавши одкровенням: «кілограми штукатурки...».