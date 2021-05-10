Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская показала, как выглядела 8 лет назад

Как передает Politeka.net, 35-летняя Цибульская прославилась как певица после участия в первой «Фабрике звезд», где она победила в дуэте с Александром Бодянским. Впрочем, певческая карьера артистки не смогла полностью обеспечивать ее, поэтому она стала пробовать себя в других проектах. Сегодня Цибульская работает телеведущей, параллельно строя сольную карьеру. Она является активным пользователем молодежной сети Тик Ток, где публикует забавные ролики, привлекая молодежную аудиторию.

В этот раз у себя в Инстаграм Цибульская организовала игру с поклонниками. Фаны писали ей дату, а артистка публиковала фото, которое ей соответствует. Одно из фото, которым решила поделиться Цибульская, было сделано в 2013 году. Тогда артистка была рыжеволосой бестией. На фото певица позировала в прозрачной кофте и пышной юбке. Ее волосы были накручены.

Стоит отметить, что за последние 8 лет артистка очень сильно изменилась.

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская в рубрике ответов на вопросы внезапно заговорила о своей коллеге, певице Ирине Билык. Ольга отметила, что Билык ее вдохновляет, потому что, будучи настоящей звездой, она остается настоящим человеком.

Напомним, что Цибульская врезала Козловскому у всех на глазах, кадры попали в сеть: «Всю картину испортил…».

А еще Politeka сообщала, что Цибульская показала себя без косметики и фильтров, удивив откровением: «Килограммы штукатурки…».

Также Politeka писала, что Цибульская рассказала поклонникам, чем всегда занимается перед сном: «Кисы, всем желаю…».