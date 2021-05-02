Популярна українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська ошелешила своєю поведінкою поруч з відомим артистом

Як передає Politeka.net, Цибульська є активним користувачем молодіжної мережі Тік Ток. Співачка публікує там кумедні ролики, іноді у відео беруть участь відомі зірки. На Великдень у Цибульської в мережі з'явилося вельми неоднозначне відео зі співаком Віталієм Козловським.

Козловський тримав у руках паску, а Цибульська, не стримавшись, відкусила від неї шматок. Потім вона раптово врізала по лобі співакові яйцем. Судячи з вигляду Козловського, він від ведучої такого не очікував. Він скривився, але стримав емоції. У цей час за кадром почувся сміх знімальної групи

У коментарях до відео шанувальники залишили різні відгуки.

"Цибульська рулить", «Козловський не формат, всю картину зіпсував», «ви кращі», «тільки не з Козловським, всю картину псує Олі», «Ну вона набагато старше стала виглядати з цією зачіскою», "Оля така дивна", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Цибульська в напівпрозорому вбранні знялася для відео в Тік Ток. Щоб образ вийшов особливо симпатичним, вона пов'язала собі на голову хустку.

Нагадаємо, що Ольга Цибульська показала підрослого сина-жартівника: "Коли любов перетворюється на людину...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Цибульська в обтягуючих лосинах зайнялася розтяжкою прямо на вулиці: кадри "пікантного" тренування.

Також Politeka писала, що Цибульська в образі з квітковим вінком розповіла про зміни в українському шоу-бізнесі: "нарешті до артистів дійшло...".