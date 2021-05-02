Популярная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская ошарашила своим поведением рядом с известным артистом

Как передает Politeka.net, Цибульская является активным пользователем молодежной сети Тик Ток. Певица публикует там забавные ролики, иногда в видео участвуют известные звезды. На Пасху у Цибульской в сети появилось весьма неоднозначное видео с певцом Виталием Козловским.

Козловский держал в руках паску, а Цибульская, не сдержавшись, откусила от нее кусок. Потом она внезапно врезала по лбу певцу яйцом. Судя по виду Козловского, он от ведущей такого не ожидал. Он скривился, но сдержал эмоции. В это время за кадром послышался смех съемочной группы

В комментариях к видео поклонники оставили разные отзывы.

«Цибульская рулит», «Козловский не формат, всю картину испортил», «Вы лучшие», «Только не с Козловским, всю картину портит Оле», «Ну она намного старше стала выглядеть с этой прической», «Оля такая странная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская в полупрозрачном наряде снялась для видео в Тик Ток. Чтобы образ получился особенно симпатичным, она повязала себе на голову платок.

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