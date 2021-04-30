Популярна українська співачка Ольга Цибульська вирішила провести тренування на вулиці

Як передає Politeka.net, поки гарна погода співачка вирішила позайматися спортом в парку. Вона показала шанувальникам свій наряд, який складався з обтягуючих лосин, поверх яких був надітий бодік. Боді вигідно підкреслював форми співачки, але в громадському місці міг виглядати занадто непристойно. Цибульська поцікавилася у фанатів, чи не занадто відверто вона одяглася, на що 78% її підписників погодилися, що занадто.

Втім, зірку це не зупинило, і вона вирушила на заняття. Пізніше 35-річна Цибульська опублікувала кадри з тренування, які виглядали досить пікантно. Співачка робила розтяжку, демонструючи свої таланти.

Як відомо, Ольга Цибульська прославилася в 2007 році, коли виграла першу українську «Фабрику зірок». З 2009 року артистка будує сольну кар'єру, проте гучних проривів за нею не спостерігалося. Цибульська відома своїм дуетом з українським музикантом Дзідзьо, з яким у пресі їй навіть приписували роман.

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