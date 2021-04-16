Популярна українська співачка Ольга Цибульська в чуттєвому образі без зайвих деталей показала яскраве фото

Короткострижена брюнетка завдяки вдало підібраним стильним лукам звикла показувати в Instagram свої кращі образи. Однак так було не завжди: після того, як Ольга прославилася і почала співпрацювати з різними компаніями і продюсерами, їй примусово хотіли змінити образ.

Продюсер Юрій Нікітін дав вказівку стилістам перефарбувати Цибульську в блондинку. Тоді дівчина була дуже зла на наставника, так як думала, що він хоче зробити з неї другу Ірину Білик або Ольгу Горбачову. Після того, як зірка повернулася в рідний темний колір, вона більше не експериментує з зачісками, залишаючи місце тільки для змін образу.

Як можна помітити, навіть з мінімумом деталей на фото, Ольга буде виглядати привабливо. З гронами винограду в руках і повернувшись спиною до камери. Щоб вийшло портретне фото, голову Ольга повернула до камери.

"Остання цифра твого номера телефону-кількість келихів 🍷, які ти вип'єш цю п'ятницю. Виноград в міфології-символ радості і краси життя. За легендою, першу лозу посадив Ной. Поливав кров'ю Лева, мавпи і свині. Тому, коли жінка впливає келих - стає схожа на левицю, два - на мавпу. Три - на Свиню " - написала Цибульська.

Фанати відразу відповіли: ⠀

«Гарне фото😍🔥; Оля, ти - Богиня😍; У мене 10 нічо не знаю 😂; 5😂, сьогодні я сопьюсь 😂, дуже гарне фото🔥; Відразу ж стало сумно ..... Тому що у мене 0!; 1 так і є більше не можна 😅 👑 у мене останні дві цифри 00😂».

Також раніше Цибульська звернулася до своїх шанувальників, запропонувавши їм взяти участь у своєрідному конкурсі. Так, співачка написала кілька рядків пісні і запропонувала людям її продовжити.

"Можливо саме твоя версія стане хітом", - написала Цибульська. Цей пост вона супроводила своїми новими фото.

Нагадавши, Цибульська, яка розбила обличчя, приходить до тями після отриманих травм, кадри вражають «»терпіти не можу себе...".

Як повідомляла Politeka, Олю Цибульську наздогнало нещастя, співачка розбила обличчя прямо перед зйомкою:"хто не ризикує...".

Також Politeka писала, що роздягнена Цибульська віддалася насолоді у ванній, показавши пікантні кадри:"дівчатка, такі дівчатка".