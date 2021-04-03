Певица Оля Цибульская разбила лицо и колено, жуткие фото показала в соцсети

Как сообщает Politeka.net , украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая также является кумой исполнителя Дзидзьо и записала несколько дуэтных песен с ним, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. А в этот раз звезда перепугала поклонников снимками, на которых появилась с разбитым лицом. Оказалось, что она очень неудачно упала и повредила колено и подбородок.

На фотографиях, которые показала Оля, ее можно увидеть сидящей в интересной позе – она так умостилась, чтобы выставить перед камерой раненное колено. Певица появилась перед объективом в теплом зеленом платье, которое задрала, оголяя ногу, при этом у нее на лице то выражение удивления, то просто смех. Видно, что Цибульская поранила подбородок, который плотно залепила пластырем. Та же история повторилась и с коленом, хотя за лентами пластыря просвечивается сильное покраснение кожи.

В подписи к фотографиям Ольга рассказала, что случилось. "Кто не рискует – тот не пьет шампанского. А кто рискует – отменяет съемки и пьет обезболивающее. Котики, в следующий раз, когда захотите почувствовать себя маленькой девочкой – лучше попросите своего бойфренда купить вам мороженое и сводить в кино. И не забирайте у детей самокаты. Кто знает, что делать, чтобы все быстро затянулось и к съемкам клипа не осталось следов – очень жду в комментариях. И пишите если с вами тоже такое было. Мур, мур, мур – мы любим ̶г̶л̶а̶м̶у̶р̶ бордюр".

Напомним, Цибульская в неприличном наряде страстно прижалась к серьезному Дзидзьо в образе мачо.

А еще Politeka писала, что Цибульская в эффектном мини распахнула халатик и приковала взгляд DZIDZIO к своим дарам.

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Оля Цибульская, крутившая роман с победителем "Танців з зірками", влипла в скандал.