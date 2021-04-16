Популярная украинская певица Ольга Цибульская в чувственном образе без лишних деталей показала яркое фото

Короткостриженая брюнетка благодаря удачно подобранным стильным лукам привыкла показывать в Инстаграм свои лучшие образы. Однако так было не всегда: после того, как Ольга прославилась и начала сотрудничать с разными компаниями и продюсерами, ей принудительно хотели сменить образ.

Продюсер Юрий Никитин дал указание стилистам перекрасить Цибульскую в блондинку. Тогда девушка была очень зла на наставника, так как думала, что он хочет сделать из нее вторую Ирину Билык или Ольгу Горбачеву. После того, как звезда вернулась в родной темный цвет, она больше не экспериментирует с прическами, оставляя место только для смен образа.

Как можно заметить, даже с минимумом деталей на фото, Ольга будет выглядеть привлекательно. С гроздьями винограда в руках и повернувшись спиной к камере. Чтобы получилось портретное фото, голову Ольга повернула к камере, якобы любуясь своими ягодками, которые придерживала прямо перед лицом.

«Последняя цифра твоего номера телефона - количество бокалов 🍷, которые ты выпьешь эту пятницу. Виноград в мифологии - символ радости и красоты жизни. По легенде, первую лозу посадил Ной. Поливал кровью льва, обезьяны и свиньи. Поэтому, когда женщина влияет бокал - становится похожей на львицу, два - на обезьяну. Три-на свинью» – написала Цибульская.

Фанаты сразу ответили: ⠀

«Хорошее фото😍🔥; Оля, ты - Богиня😍; У меня 10 ниче не знаю 😂; 5😂, сегодня я сопьюсь 😂, очень хорошее фото🔥; Сразу же стало грустно ..... Потому что у меня 0!; 1 так и есть больше нельзя😅👑 У меня последние две цифры 00😂».

Также ранее Цибульская обратилась к своим поклонникам, предложив им поучаствовать в своеобразном конкурсе. Так, певица написала несколько строчек песни и предложила людям ее продолжить.

«Возможно именно твоя версия станет хитом», - написала Цибульская. Этот пост она сопроводила своими новыми фото.

Напомним, разбившая лицо Цибульская приходит в себя после полученных травм, кадры поражают: «Терпеть не могу себя…».

Как сообщала Politeka, Олю Цибульскую настигло несчастье, певица разбила лицо прямо перед съемкой: "Кто не рискует…".

Также Politeka писала, что раздетая Цибульская предалась наслаждению в ванной, показав пикантные кадры: "Девочки, такие девочки".