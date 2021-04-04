Известная украинская певица Ольга Цибульская разбила лицо накануне съемок

Как сообщает Politeka.net, артистка попала в неприятную ситуацию, когда гуляла с сыном на улице. Певица решила покататься на самокате, не справилась с управлением и упала. Неудачное падение привело к травмам – артистка повредила колено и подбородок. Ей пришлось отменить съемки клипа, ведь ссадины на лице не способен скрыть даже самый хороший визажист.

На следующий день после инцидента Цибульская показала, как заживают ее раны. Она без стеснения показала разбитое лицо и заживающие раны на подбородке. Певица отметила, что побаловала себя утром голубцами.

«Вот так я выгляжу сегодня. Решила, что разрешу себе голубцы с утра. А это пройдет. На самом деле, терпеть не могу себя жалеть. Фу. И вам не советую», - заявила певица.

Стоит отметить, что на видео певица выглядела расстроенной. Поклонники не смогли оставить комментарии к видео, но наверняка отправили слова поддержки певице в директ.

Ранее мы писали, что 35-летняя Ольга Цибульская показала себя в необычном образе. Певица сфотографировала себя в ванной комнате, где сидела без одежды и нижнего белья. Самые пикантные места красотка прикрыла полотенцем.

Напомним, что Цибульская в неприличном наряде страстно прижалась к серьезному Дзидзьо в образе мачо: "Джеймс Бонд отдыхает".

Как сообщала Politeka, Олю Цибульскую настигло несчастье, певица разбила лицо прямо перед съемкой: "Кто не рискует…".

Также Politeka писала, что раздетая Цибульская предалась наслаждению в ванной, показав пикантные кадры: "Девочки, такие девочки".