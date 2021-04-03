Співачка Оля Цибульська розбила обличчя і коліно, моторошні фото показала в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка також є кумою виконавця Дзідзьо і записала кілька дуетних пісень з ним, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. А цього разу зірка перелякала шанувальників знімками, на яких з'явилася з розбитим обличчям. Виявилося, що вона дуже невдало впала і пошкодила коліно і підборіддя.

На фотографіях, які показала Оля, її можна побачити сидить в цікавій позі - вона так вмостилася, щоб виставити перед камерою поранене коліно. Співачка з'явилася перед об'єктивом в теплому зеленому платті, яке задерла, оголюючи ногу, при цьому у неї на обличчі то вираз подиву, то просто сміх. Видно, що Цибульська поранила підборіддя, яке щільно заліпила пластиром. Та ж історія повторилася і з Коліном, хоча за стрічками пластиру просвічується сильне почервоніння шкіри.

У підписі до фотографій Ольга розповіла, що сталося. "Хто не ризикує - той не п'є шампанського. А хто ризикує - скасовує зйомки і п'є знеболююче. Котики, наступного разу, коли захочете відчути себе маленькою дівчинкою – краще попросіть свого бойфренда купити вам морозиво і зводити в кіно. І не забирайте у дітей самокати. Хто знає, що робити, щоб все швидко затягнулося і до зйомок кліпу не залишилося слідів – дуже чекаю в коментарях. І пишіть якщо з вами теж таке було. Мур, мур, мур – ми любимо гламур".

Нагадаємо, Цибульська в непристойному вбранні пристрасно притулилася до серйозного Дзідзьо в образі мачо.

А ще Politeka писала, що Цибульська в ефектному міні відчинила халатик і прикувала погляд DZIDZIO до своїх дарів.

Також Politeka повідомляла, що повністю роздягнена Оля Цибульська, яка крутила роман з переможцем "Танців з зірками", влипла в скандал.