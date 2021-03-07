Відома українська співачка Оля Цибульська показала розкутий образ в обіймах Дзідзьо, з яким вона виступає в дуеті

Спекотна красуня поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Цибульська продемонструвала шанувальникам їх з дзідзьо нові образи, при чому обидва повністю вбралися в чорне. Співак позує в стильному офіційному костюмі з метеликом і зухвалими туфлями з шипами і заклепками.

А сама Цибульська вибрала ще більш екстравагантний наряд. На ній довге вечірнє плаття в підлогу з сріблястою бахромою знизу, а також з високим вирізом майже до самого верху спідниці. Частина наряду виконана з напівпрозорої тканини, під якою просвічується корсет співачки. Доповнили зухвалий образ Цибульської блискучий чокер і червона помада.

"Я і кум. Оціни наші образи від 1 до 10", - підписала фото співачка.

Передплатники тут же почали залишати під постом коментарі.

"Що за кума, що під кумом не була", "вогонь", "Оля - красуня!!! Так і хочеться бачити з Олею іншого чоловіка-красеня. Але не цього. Поруч з Олею повинен бути високий стрункий, плечистий чоловік. А цей такий маленький і непомітний. Ну, якщо кум, то нехай буде", "Джеймс Бонд відпочиває", "шикарна пара", "трохи б скромніше", - пишуть люди.

Нагадаємо, Нікітюк не стала скромничати, вразивши зовнішнім виглядом в компанії вбраного Дзідзьо: "які дівчатка".

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