Відома українська співачка Ольга Цибульська показала себе і розповіла про проблему
Як пише Politeka.net, співачка не соромиться себе показати і постійно відвертається з фанатами. Дівчина активно веде соціальні мережі, де публікує часто провокаційні образи.
Цей раз не став винятком. Оля поділилася парою знімків, на яких сидить без одягу і білизни, тільки намотавши рушник на голову. На одному кадрі Цибульська з відкритими очима, а на другому - закритими.
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Порвалась між супер мама, супер дружина, леді бос і муза для генія. Розтягнулась між "класна подружка", "приємна колега" і "класна компанія для кави".
Вто - ми -лась.
Може це лише ПМС (чи "просто мало спиш"). Або нарешті живі емоції беруть верх над стандартами. Сьогодні мені по кайфу бути просто кицькою у ванній, а не натягувати на себе обов’язки.
Я дівчинка. Мені можна все", - розповіла Оля.
Фанати відразу почали коментувати публікацію:
"З усіма буває, ми жінки багато на себе беремо", "Боже, як розумію", "як співає NK "дівчатка, такі дівчатка", нам все можна, відпочити теж", "важливо дозволяти собі просто нічого не робити. І нехай весь світ почекає".
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