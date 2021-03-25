Відома українська співачка Ольга Цибульська показала себе і розповіла про проблему

Як пише Politeka.net, співачка не соромиться себе показати і постійно відвертається з фанатами. Дівчина активно веде соціальні мережі, де публікує часто провокаційні образи.

Цей раз не став винятком. Оля поділилася парою знімків, на яких сидить без одягу і білизни, тільки намотавши рушник на голову. На одному кадрі Цибульська з відкритими очима, а на другому - закритими.

"Напиши мені коментар, якщо в тебе теж так буває. Буду згадувати тебе в ці моменти

СУПЕРВУМЕН ЗДУЛАСЬ⠀

П’ятниця в четвер

Порвалась між супер мама, супер дружина, леді бос і муза для генія. Розтягнулась між "класна подружка", "приємна колега" і "класна компанія для кави".

Вто - ми -лась.

Може це лише ПМС (чи "просто мало спиш"). Або нарешті живі емоції беруть верх над стандартами. Сьогодні мені по кайфу бути просто кицькою у ванній, а не натягувати на себе обов’язки.

Я дівчинка. Мені можна все", - розповіла Оля.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"З усіма буває, ми жінки багато на себе беремо", "Боже, як розумію", "як співає NK "дівчатка, такі дівчатка", нам все можна, відпочити теж", "важливо дозволяти собі просто нічого не робити. І нехай весь світ почекає".

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