Популярная украинская певица Ольга Цибульская решила провести тренировку на улице

Как передает Politeka.net, пока хорошая погода певица решила позаниматься спортом в парке. Она показала поклонникам свой наряд, который состоял из обтягивающих лосин, поверх которых был надет бодик. Боди выгодно подчеркивал формы певицы, но в общественном месте мог выглядеть слишком неприлично. Цибульская поинтересовалась у фанатов, не слишком ли откровенно она оделась, на что 78% ее подписчиков согласились, что слишком.

Впрочем, звезду это не остановило, и она отправилась на занятия. Позже 35-летняя Цибульская опубликовала кадры с тренировки, которые выглядели довольно пикантно. Певица делала растяжку, демонстрируя свои таланты.

Как известно, Ольга Цибульская прославилась в 2007 году, когда выиграла первую украинскую «Фабрику звезд». С 2009 года артистка строит сольную карьеру, однако громких прорывов за ней не наблюдалось. Цибульская известна своим дуэтом с украинским музыкантом Дзидзьо, с которым в прессе ей даже приписывали роман.

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская показала редкие кадры с сыном Нестором. Мальчик очень активен и улыбчив, а также остроумно шутит, как и его мама.

Напомним, что Ольга Цибульская, сбросив лишнее, показала свои ягодки: "Становится похожей на львицу".

Как сообщала Politeka, Цибульская в образе с цветочным венком рассказала о переменах в украинском шоу-бизнесе: "Наконец до артистов дошло...".

Кроме того Politeka писала, что Ольга Цибульская в просвечивающемся наряде заговорила с украинцами о личном: "Сколько тебе...".