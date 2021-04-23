Популярна українська співачка Ольга Цибульська в напівпрозорому вбранні звернулася до своїх шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим коротким відео у своєму Тікток. У ньому Цибульська вирішила продемонструвати шанувальникам новий образ.
На кадрах співачка сидить прямо перед камерою, а за її спиною красується жовта качечка. Для цього відео Цибульська вибрала класичний, але в той же час ніжний і трохи грайливий наряд. Так, на ній довга біла блузка з тонкої просвічується тканини, під якою проглядає білизна. При цьому, співачка залишила верхні гудзики розстебнутими.
Головним аксесуаром стала біла з чорним візерунком пов'язка на голові співачки, якій Цибульська вміло підібрала своє волосся. Легкі локони роблять образ більш ніжним.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Син Григорія Чапкіса, який назавжди виїхав з України, похвалився красунею-дружиною: "Нарешті…"
63-річна мама Дана Балана слідом за Кароль несподівано з'явилася в рожевому міні: "З кожним днем все більше..."
Морози до -5 і проливні дощі зіпсують українцям свята: де чекати негоди
Продюсер Сердючки вперше розповів, хто винен у хворобі Данилка і коли прощальний тур: "Перекрили все"
На кадрах знаменитість повільно рухається під музику, закидаючи голову і торкаючись рукою до шиї. У підписі до відео вона вирішила звернутися до своїх передплатників.
"Скільки тобі років?",- поцікавилася Цибульська.
Варто відзначити, що для багатьох людей це дуже особисте питання. Однак, в коментарях знайшлися бажаючі на нього відповісти.
"Всього-на-всього 28 рочків», «Ой, Оля...багато...аж 38», "поки 26", - пишуть люди.
Раніше Цибульська показала шанувальникам свого сина Нестора. Хлопчик дуже активний і усміхнений, а також дотепно жартує про те, що відкриває курси з шантажу.
Нагадавши, Ольга Цибульська показала підрослого сина-жартівника: "Коли любов перетворюється на людину...".
Як повідомляла Politeka, Олю Цибульську наздогнало нещастя, співачка розбила обличчя прямо перед зйомкою: "хто не ризикує...".
Також Politeka писала, що роздягнена Цибульська віддалася насолоді у ванній, показавши пікантні кадри:"дівчатка, такі дівчатка".