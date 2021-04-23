Популярна українська співачка Ольга Цибульська в напівпрозорому вбранні звернулася до своїх шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим коротким відео у своєму Тікток. У ньому Цибульська вирішила продемонструвати шанувальникам новий образ.

На кадрах співачка сидить прямо перед камерою, а за її спиною красується жовта качечка. Для цього відео Цибульська вибрала класичний, але в той же час ніжний і трохи грайливий наряд. Так, на ній довга біла блузка з тонкої просвічується тканини, під якою проглядає білизна. При цьому, співачка залишила верхні гудзики розстебнутими.

Головним аксесуаром стала біла з чорним візерунком пов'язка на голові співачки, якій Цибульська вміло підібрала своє волосся. Легкі локони роблять образ більш ніжним.

На кадрах знаменитість повільно рухається під музику, закидаючи голову і торкаючись рукою до шиї. У підписі до відео вона вирішила звернутися до своїх передплатників.

"Скільки тобі років?",- поцікавилася Цибульська.

Варто відзначити, що для багатьох людей це дуже особисте питання. Однак, в коментарях знайшлися бажаючі на нього відповісти.

"Всього-на-всього 28 рочків», «Ой, Оля...багато...аж 38», "поки 26", - пишуть люди.

Раніше Цибульська показала шанувальникам свого сина Нестора. Хлопчик дуже активний і усміхнений, а також дотепно жартує про те, що відкриває курси з шантажу.

Нагадавши, Ольга Цибульська показала підрослого сина-жартівника: "Коли любов перетворюється на людину...".

Як повідомляла Politeka, Олю Цибульську наздогнало нещастя, співачка розбила обличчя прямо перед зйомкою: "хто не ризикує...".

Також Politeka писала, що роздягнена Цибульська віддалася насолоді у ванній, показавши пікантні кадри:"дівчатка, такі дівчатка".