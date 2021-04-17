Популярная украинская певица Ольга Цибульская показала редкие кадры с сыном Нестором

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Так, артистка предложила фолловерам задать ей вопросы, которые их больше всего интересуют, и одним из таких была просьба показать любимое семейное фото.

Цибульская с радостью поделилась любимой фотографией, на которой она держит маленького Нестора на руках.

"Нестору здесь месяц, и мы не могли им налюбоваться. Когда любовь превращается в человека, ты ощущаешь каждой клеткой счастье и жизнь", - написала она под трогательным фото.

В последующих сторис Цибульской можно было увидеть, как выглядит Нестор сейчас. Мальчик очень активен и улыбчив, а также остроумно шутит о том, что открывает курсы по шантажу.

"Объявляю курс на детский шантаж", - сказал Нестор.

Он также уточнил, что шантажировать планирует свою маму.

Кроме того, мальчик объяснил значение слова шантаж: "если не не сделаешь это, я буду делать это".

Цибульская уточнила у сына, есть ли у него "черный пояс" по шантажу.

"Не, не черный, а прям серый", - ответил Нестор.

Напомним, Разбившая лицо Цибульская приходит в себя после полученных травм, кадры поражают: "терпеть не могу себя...".

Как сообщала Politeka, Олю Цибульскую настигло несчастье, певица разбила лицо прямо перед съемкой:"кто не рискует...".

Также Politeka писала, что раздетая Цыбульская предалась наслаждению в ванной, показав пикантные кадры:"девочки, такие девочки".