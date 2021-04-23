Популярная украинская певица Ольга Цибульская в полупрозрачном наряде обратилась к своим поклонникам

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым коротким видео в своем ТикТок. В нем Цибульская решила продемонстрировать поклонникам новый образ.

На кадрах певица сидит прямо перед камерой, а за ее спиной красуется желтая уточка. Для этого видео Цибульская выбрала классический, но в то же время нежный и немного игривый наряд. Так, на ней длинная белая блузка из тонкой просвечивающейся ткани, под которой проглядывает белье. При этом, певица оставила верхние пуговицы расстегнутыми.

Главным аксессуаром стала белая с черным узором повязка на голове певицы, которой Цибульская умело подобрала свои волосы. Легкие локоны делают образ более нежным.

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На кадрах знаменитость медленно двигается под музыку, закидывая голову и прикасаясь рукой к шее. В подписи к видео она решила обратиться к своим подписчикам.

«Сколько тебе лет?», - поинтересовалась Цибульская.

Стоит отметить, что для многих людей это очень личный вопрос. Однако, в комментариях нашлись желающие на него ответить.

«Всего-навсего 28 годиков», «Ой, Оля…много…аж 38», «Пока 26», - пишут люди.

Ранее Цибульская показала поклонникам своего сына Нестора. Мальчик очень активен и улыбчив, а также остроумно шутит о том, что открывает курсы по шантажу.

@cybulskaya

скільки тобі років? 🐈 #inverted #tv #friday

♬ talking to the moon sickmix - Sickickmusic

Напомним, Ольга Цибульская показала подросшего сына-шутника: "Когда любовь превращается в человека...".

Как сообщала Politeka, Олю Цибульскую настигло несчастье, певица разбила лицо прямо перед съемкой:"кто не рискует...".

Также Politeka писала, что раздетая Цыбульская предалась наслаждению в ванной, показав пикантные кадры:"девочки, такие девочки".