Відома українська співачка Ольга Цибульська розповіла про новий проект і показала ефектний образ в чорному і з квітами

Як повідомляє Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Цибульська розповіла про новий проект, в якому вона братиме участь. За словами знаменитості, вона отримала запрошення від Олександра Пономарьова і не змогла відмовитися.

"Я виросла на піснях Олександра Пономарьова, тому коли Олександр дзвонить, каже "Привіт" і пропонує зробити історичний проект для всіх людей разом - відмовитися неможливо. Нарешті до українських артистів дійшло, що бути значущими разом краще, чим бути пафосними поодинці. Це буде окріп", - пообіцяла Ольга.

Цей пост вона супроводила своїми фото в новому образі. На знімках зірка позувала, сидячи на траві під відкритим небом.

На ній біла сорочка, чорні штани і дуже незвичайний жакет з довгим шлейфом, який мальовничо лежить на Землі навколо співачки. Втім, головною родзинкою став великий квітковий вінок, який відразу ж додав фарб в образ співачки.

Її шанувальники прийшли в захват від нових знімків.

"Дівчина-весна! Оля, ви супер!", "Це не фото, а шедеври", "Українська Фріда", "Україночка", "Олечка, ну чому ви така красуня! Балдію, коли на вас дивлюся", - пишуть люди.

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Як повідомляла Politeka, Олю Цибульську наздогнало нещастя, співачка розбила обличчя прямо перед зйомкою: "Хто не ризикує...".

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