Известная украинская певица Ольга Цибульская рассказала о новом проекте и показала эффектный образ в черном и с цветами

Как сообщает Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Цибульская рассказала о новом проекте, в котором она будет участвовать. По словам знаменитости, она получила приглашение от Александра Пономарева и не смогла отказаться.

«Я выросла на песнях Александра Пономарева, поэтому когда Александр звонит, говорит «Привет» и предлагает сделать исторический проект для всех людей вместе - отказаться невозможно. Наконец до украинских артистов дошло, что быть значимыми вместе лучше, чем быть пафосными в одиночку. Это будет кипяток», - пообещала Ольга.

Этот пост она сопроводила своими фото в новом образе. На снимках звезда позировала, сидя на траве под открытым небом.

На ней белая рубашка, черные брюки и очень необычный жакет с длинным шлейфом, который живописно лежит на земле вокруг певицы. Впрочем, главной изюминкой стал крупный цветочный венок, который сразу же добавил красок в образ певицы.

Ее поклонники пришли в восторг от новых снимков.

«Девушка- весна! Оля, вы супер!», «Это не фото, а шедевры», «Украинская Фрида», «Украиночка», «Олечка, ну почему вы такая красотка! Балдею, когда на вас смотрю», - пишут люди.

Напомним, Ольга Цибульская в просвечивающемся наряде заговорила с украинцами о личном: "Сколько тебе...".

Как сообщала Politeka, Олю Цибульскую настигло несчастье, певица разбила лицо прямо перед съемкой:"кто не рискует...".

Также Politeka писала, что раздетая Цыбульская предалась наслаждению в ванной, показав пикантные кадры:"девочки, такие девочки".