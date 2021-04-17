Популярна українська співачка Ольга Цибульська показала рідкісні кадри з сином Нестором

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, артистка запропонувала фоловерам поставити їй питання, які їх найбільше цікавлять, і одним з таких було прохання показати улюблене сімейне фото.

Цибульська з радістю поділилась улюбленою світлиною, на якій вона тримає маленького Нестора на руках.

"Нестору тут місяць, і ми не могли ним намилуватись. Коли любов перетворюється в людину, ти відчуваєш кожною клітиною щастя і життя", - написала вона під зворушливим фото.

В подальших сторіс Цибульскої можна було побачити, як виглядає Нестор зараз. Хлопчик дуже активний та усміхнений, а також дотепно жартує про те, що відкриває курси з шантажу.

"Оголошує курс на дитячий шантаж", - сказав Нестор.

Він також уточнив, що шантажувати планує свою маму.

Крім того, хлопчик пояснив значення слова шантаж: "якщо не не зробиш це, я буду робити це".

Цибульська уточнила у сина, чи є у нього "чорний пояс" з шантажу.

"Нє, не чорний, а прям сірий", - відповів Нестор.

Нагадаємо, Цибульська, яка розбила обличчя, приходить до тями після отриманих травм, кадри вражають: "терпіти не можу себе...".

Як повідомляла Politeka, Олю Цибульську наздогнало нещастя, співачка розбила обличчя прямо перед зйомкою:"хто не ризикує...".

Також Politeka писала, що роздягнена Цибульська віддалася насолоді у ванній, показавши пікантні кадри:"дівчатка, такі дівчатка".