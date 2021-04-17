Популярна українська співачка Ольга Цибульська показала рідкісні кадри з сином Нестором
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.
Так, артистка запропонувала фоловерам поставити їй питання, які їх найбільше цікавлять, і одним з таких було прохання показати улюблене сімейне фото.
Цибульська з радістю поділилась улюбленою світлиною, на якій вона тримає маленького Нестора на руках.
"Нестору тут місяць, і ми не могли ним намилуватись. Коли любов перетворюється в людину, ти відчуваєш кожною клітиною щастя і життя", - написала вона під зворушливим фото.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Холодні дощі змінить сонце і тепло, буде вище + 20 градусів: названа переломна дата
Сімейний портрет Винника з Таюне та їх крихіткою переполошив українок: "Щастя вам!"
"Дракон зламав Остапчуку два ребра, Злата отримала струс мозку": розкрилася несподівана правда про шоу "Маска"
51-річна Лопес обтягнула підкачаний "горіх" занадто вузькими лосинами: "Ох, хороша..."
В подальших сторіс Цибульскої можна було побачити, як виглядає Нестор зараз. Хлопчик дуже активний та усміхнений, а також дотепно жартує про те, що відкриває курси з шантажу.
"Оголошує курс на дитячий шантаж", - сказав Нестор.
Він також уточнив, що шантажувати планує свою маму.
Крім того, хлопчик пояснив значення слова шантаж: "якщо не не зробиш це, я буду робити це".
Цибульська уточнила у сина, чи є у нього "чорний пояс" з шантажу.
"Нє, не чорний, а прям сірий", - відповів Нестор.
Нагадаємо, Цибульська, яка розбила обличчя, приходить до тями після отриманих травм, кадри вражають: "терпіти не можу себе...".
Як повідомляла Politeka, Олю Цибульську наздогнало нещастя, співачка розбила обличчя прямо перед зйомкою:"хто не ризикує...".
Також Politeka писала, що роздягнена Цибульська віддалася насолоді у ванній, показавши пікантні кадри:"дівчатка, такі дівчатка".