Популярна українська співачка Ольга Цибульська розповіла про свої вечірні ритуали

Як передає Politeka.net, 35-річна співачка і телеведуча є активним користувачем мережі. Вона щодня показує шанувальникам своє життя, ділиться інсайтами і своїми новинами. Цього разу співачка вирішила розповісти, чим вона регулярно займається перед сном.

"Киці, всім бажаю солодких снів, класних думок і нехай все, що ви задумаєте перед сном, завтра збудеться. Удачі", - звернулася Цибульська до своїх шанувальників.

Ольга постала перед камерою в кумедній масці для обличчя у вигляді кішечки. Виконавиця хіта "Киця", ймовірно, спеціально підібрала собі таку маску.

«Я завжди думаю про завтра перед сном. Дякую собі за сьогодні. Твоє життя завжди рухається в бік твоєї найсильнішої думки", - підписала відео зірка.

Раніше ми писали, що Цибульська вирушила займатися спортом в парк, надівши для цього не самий відповідний одяг. Співачка показала шанувальникам наряд, який складався з обтягуючих лосин, поверх яких був надітий бодік. Цибульська поцікавилася у фанатів, чи не занадто відверто вона одяглася, на що 78% її підписників погодилися, що занадто.

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