Популярная украинская певица Ольга Цибульская рассказала про свои вечерние ритуалы

Как передает Politeka.net, 35-летняя певица и телеведущая является активным пользователем сети. Она ежедневно показывает поклонникам свою жизнь, делится инсайтами и своими новостями. В этот раз певица решила рассказать, чем она регулярно занимается перед сном.

«Кисы, всем желаю сладких снов, классных мыслей и пусть все, что вы задумаете перед сном, завтра сбудется. Удачи», - обратилась Цибульская к своим поклонникам.

Ольга предстала перед камерой в забавной маске для лица в виде кошечки. Исполнительница хита «Киця», вероятно, специально подобрала себе такую маску.

«Я всегда думаю про завтра перед сном. Благодарю себя за сегодня. Твоя жизнь всегда двигается в сторону твоей самой сильной мысли», - подписала видео звезда.

Ранее мы писали, что Цибульская отправилась заниматься спортом в парк, надев для этого не самую подходящую одежду. Певица показала поклонникам наряд, который состоял из обтягивающих лосин, поверх которых был надет бодик. Цибульская поинтересовалась у фанатов, не слишком ли откровенно она оделась, на что 78% ее подписчиков согласились, что слишком.

Напомним, что Цибульская в образе с цветочным венком рассказала о переменах в украинском шоу-бизнесе: "Наконец до артистов дошло...".

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