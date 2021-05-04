Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська раптово заговорила про свою колегу, артистку Ірину Білик

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка влаштувала рубрику питань і відповідей. Кожен шанувальник міг поставити Цибульській питання, на яке вона чесно відповідала.

"Які українські виконавці надихають?",- запитали У Ольги фанати.

"Білик Ірина. Будучи справжньою зіркою, вона залишається справжньою людиною", - чесно відповіла Цибульська.

Нагадаємо, що нещодавно 51-річна Білик дала відверте інтерв'ю, в якому зізналася, що розлучається зі своїм п'ятим чоловіком Асланом Ахмадовим, від якого вона народила сина. Співачка заявила, що все ще любить чоловіка, але він не приїжджає в Україну, тому виходу не залишається. Крім цього співачка додала, що їй, по всій видимості, судилося бути однією.

Раніше ми писали, що Ольга Цибульська ошелешила своєю поведінкою поруч з Віталієм Козловським. Під час зйомок телеведуча досить дивно повела себе із зіркою. Козловський тримав у руках паску, а Цибульська, не стримавшись, відкусила від неї шматок. Потім вона раптово врізала по лобі співакові яйцем. Артист від Цибульської такого не очікував. Це було видно по його обличчю. Він скривився, але стримав емоції.

Нагадаємо, що 51-річна Білик видала правду про тяжко хворого брата, якого їй доводилося приховувати: "сподіваюся, що він...".

Як Politeka писала, що Ірина Білик ошелешила подробицями своєї можливої загибелі:"я так бачу".

Також Politeka повідомляла, що Ірина Білик повідомила про знущання колег:"я плакала".