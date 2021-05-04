Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская внезапно заговорила о своей коллеге, артистке Ирине Билык

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда устроила рубрику вопросов и ответов. Каждый поклонник мог задать Цибульской вопрос, на который она честно отвечала.

«Какие украинские исполнители вдохновляют?», - спросили у Ольги фанаты.

«Билык Ирина. Будучи настоящей звездой, она остается настоящим человеком», - честно ответила Цибульская.

Напомним, что недавно 51-летняя Билык дала откровенное интервью, в котором призналась, что разводится со своим пятым мужем Асланом Ахмадовым, от которого она родила сына. Певица заявила, что все еще любит мужа, но он не приезжает в Украину, поэтому выхода не остается. Кроме этого певица добавила, что ей, по всей видимости, суждено быть одной.

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская ошарашила своим поведением рядом с Виталием Козловским. Во время съемок телеведущая довольно странно повела себя со звездой. Козловский держал в руках паску, а Цибульская, не сдержавшись, откусила от нее кусок. Потом она внезапно врезала по лбу певцу яйцом. Артист от Цибульской такого не ожидал. Это было видно по его лицу. Он скривился, но сдержал эмоции.

Напомним, что 51-летняя Билык выдала правду о тяжело больном брате, которого ей приходилось скрывать: "Надеюсь, что он...".

Как Politeka писала, что Ирина Билык ошарашила подробностями своей возможной гибели: "Я так вижу".

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".