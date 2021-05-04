Відома українська співачка Ірина Білик дала відверте інтерв'ю, в якому поділилася вельми дивним передчуттям

Артистка вперше розкрила наболілі для себе теми на шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною, повідомляє Politeka.net. Зокрема, у програмі Ірина Білик розповіла про дивне передчутті.

Єфросиніна запитує Білик, чому вона принципово не водить автомобіль, а їздить з водієм.

"Мені здається, що якщо я сяду за кермо, я відразу розіб'ю машину ну і, природно, розіб'юся сама... Я так бачу", - сказала Ірина Білик.

У спецвипуску проекту Мій секрет з Машею Єфросиніною артистка вперше забула про бар'єри і відкрила свою шафу зі скелетами, розповівши, що у неї в особистому автопарку є кілька автмобілів - для сина, щоб їздити в сад і на прогулянки, для неї і Mercedes-Benz Sprinter для гастролей. В автомобілі є спальні місця для 3-4 осіб.

За словами артистки, вона їздить на електромобілі Tesla Model 3 вартістю 55 тисяч доларів. Автомобіль-подарунок від близького друга Ірині Валерія Родіна. Зірка зізналася, що машина їй подобатися більше всіх її інших автомобілів.

Нагадаємо, також в цьому інтерв'ю співачка розповіла, що розлучається з продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, з яким у них спільний син Табриз. Виною всьому стала довга розлука, адже чоловік живе в Росії.

Нагадаємо, що 51-річна Білик показала, як змінилася з роками, від кучерявої красуні не залишилося і сліду: фото

Як повідомляла Politeka, 51-річна Ірина Білик розкрила свій секрет: "коли нікого немає вдома…»

Також Politeka писала, що 51-річна Ірина Білик у чорній шкірі вразила українців новим образом: "Примадонна!"