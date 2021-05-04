Известная украинская певица Ирина Билык дала откровенное интервью, в котором поделилась весьма странным предчувствием
Артистка впервые раскрыла наболевшие для себя темы на шоу "Мой секрет" с Машей Ефросининой, сообщает Politeka.net. В частности, в программе Ирина Билык рассказала о странном предчувствии.
Ефросинина спрашивает Билык, почему она принципиально не водит автомобиль, а ездит с водителем.
"Мне кажется, что если я сяду за руль, я сразу разобью машину ну и, естественно, разобьюсь сама... Я так вижу", - сказала Ирина Билык.
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В спецвыпуске проекта Мой секрет с Машей Ефросининой артистка впервые забыла о барьерах и открыла свой шкаф со скелетами, рассказав, что у нее в личном автопарке есть несколько автмобилей - для сына, чтобы ездить в сад и на прогулки, для нее и Mercedes-Benz Sprinter для гастролей. В автомобиле есть спальные места для 3-4 человек.
По словам артистки, она ездит на электромобиле Tesla Model 3 стоимостью 55 тысяч долларов. Автомобиль - подарок от близкого друга Ирине Валерия Родина. Звезда призналась, что машина ей нравиться больше всех ее остальных автомобилей.
Напомним, также в этом интервью певица рассказала, что разводится с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, с которым у них общий сын Табриз. Виной всему стала долгая разлука, ведь муж живет в России.
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