Популярна українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська зважилася показати себе без фільтрів і макіяжу

Як передає Politeka.net, 35-річна артистка працює телеведучою, тому часто перебуває на зйомках. Крім цього, зірка знімається в сольних проектах, де користується послугами професійних візажистів. У звичайному житті Ольгу можна часто побачити без макіяжу. Вона не соромиться публікувати подібні фото в Instagram. У нових сторіс Цибульська розповіла, чому намагається максимально багато часу проводити без косметики.

"Спеціально фільтри не накладаю, щоб ви побачили, які кілограми штукатурки кладуть в кадрі. Зараз вмиємо, подивимося, що це за красуня", - пожартувала співачка, лежачи на кушетці у косметолога.

Ольга показала своє обличчя, яке було лише наполовину очищене. На відео видно істотну різницю між натуральним тоном шкіри артистки і її гримом.

"Похід до косметолога. Спеціально показую, скільки кг гриму кладуть на обличчя в кадрі. Шкіра матюкается. Під світлом іноді в такому гримі проводиш від 3 до 27 годин залежно від виду зйомки", - підписала відео Цибульська.

Раніше ми писали, що Цибульська насмішила поведінкою на зйомках поруч зі співаком Віталієм Козловським. Артист тримав у руках паску, а Цибульська, не стримавшись, відкусила від неї шматок.

Нагадаємо, що Ольга Цибульська в обтягуючих лосинах зайнялася розтяжкою прямо на вулиці: кадри "пікантного" тренування.

Як Politeka писала, що Цибульська розповіла шанувальникам, чим завжди займається перед сном: "Киці, всім бажаю...".

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