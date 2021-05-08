Популярная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская решилась показать себя без фильтров и макияжа

Как передает Politeka.net, 35-летняя артистка работает телеведущей, поэтому часто находится на съемках. Кроме этого, звезда снимается в сольных проектах, где пользуется услугами профессиональных визажистов. В обычной жизни Ольгу можно часто увидеть без макияжа. Она не стесняется публиковать подобные фото в Инстаграм. В новых сторис Цибульская рассказала, почему старается максимально много времени проводить без косметики.

«Специально фильтры не накладываю, чтобы вы увидели, какие килограммы штукатурки кладут в кадре. Сейчас умоем, посмотрим, что это за красавица», - пошутила певица, лежа на кушетке у косметолога.

Ольга показала свое лицо, которое было лишь наполовину очищено. На видео видно существенную разницу между натуральным тоном кожи артистки и ее гримом.

«Поход к косметологу. Специально показываю, сколько кг грима кладут на лицо в кадре. Кожа матюкается. Под светом иногда в таком гриме проводишь от 3 до 27 часов в зависимости от вида съемки», - подписала видео Цибульская.

Ранее мы писали, что Цибульская насмешила поведением на съемках рядом с певцом Виталием Козловским. Артист держал в руках паску, а Цибульская, не сдержавшись, откусила от нее кусок.

Напомним, что Ольга Цибульская в обтягивающих лосинах занялась растяжкой прямо на улице: кадры "пикантной" тренировки.

Как Politeka писала, что Цибульская рассказала поклонникам, чем всегда занимается перед сном: «Кисы, всем желаю…».

Также Politeka сообщала, что Цибульская внезапно заговорила о Билык, которая решилась на пятый развод: "Будучи звездой, она…".