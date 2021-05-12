Популярная украинская певица, победительница «Фабрики звезд» Ольга Цибульская впечатлила неожиданным образом

Как передает Politeka.net, 35-летняя Цибульская, которая в дуэте с Александром Бодянским победила в первой «Фабрике звезд», известна своей любовью к эпатажу и экспериментам. Певица и телеведущая запоминается зрителям своими выходками в эфирах телеканалов, на которых она работает.

В этот раз Цибульская примеряла наряд школьницы-выпускницы. Певица надела черное платье с очень внушительным вырезом. На голове у звезды красовались белые банты, а в руках был колокольчик.

«Сначала будет неожиданно, но тебе понравится. Обещаю», - заинтриговала поклонников артистка, отметив, что фото со съемок проекта для «m1ukraine».

В комментариях певице оставили массу приятных слов. Фанаты оценили неожиданный образ Ольги.

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«Ты красотка, как ни крути!», «Огонь», «Оля, Оля когда уже наконец, не могу терпеть», «ТЫ просо фантастибл», «Очень красивая», «Какая милая школьница», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская рассказала про свои вечерние ритуалы. Артистка призналась, что регулярно перед сном думает про предстоящий день.

«Твоя жизнь всегда двигается в сторону твоей самой сильной мысли», - обратилась она к поклонникам.

Напомним, что Цибульская врезала Козловскому у всех на глазах, кадры попали в сеть: «Всю картину испортил…».

Как Politeka писала, что Цибульская в прозрачном наряде показала, как сильно изменилась за 8 лет: кадры перевоплощения.

Также Politeka сообщала, что Цибульская показала себя без косметики и фильтров, удивив откровением: «Килограммы штукатурки…».