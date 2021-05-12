Популярная украинская певица, победительница «Фабрики звезд» Ольга Цибульская впечатлила неожиданным образом

Как передает Politeka.net, 35-летняя Цибульская, которая в дуэте с Александром Бодянским победила в первой «Фабрике звезд», известна своей любовью к эпатажу и экспериментам. Певица и телеведущая запоминается зрителям своими выходками в эфирах телеканалов, на которых она работает.

В этот раз Цибульская примеряла наряд школьницы-выпускницы. Певица надела черное платье с очень внушительным вырезом. На голове у звезды красовались белые банты, а в руках был колокольчик.

«Сначала будет неожиданно, но тебе понравится. Обещаю», - заинтриговала поклонников артистка, отметив, что фото со съемок проекта для «m1ukraine».

В комментариях певице оставили массу приятных слов. Фанаты оценили неожиданный образ Ольги.

«Ты красотка, как ни крути!», «Огонь», «Оля, Оля когда уже наконец, не могу терпеть», «ТЫ просо фантастибл», «Очень красивая», «Какая милая школьница», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская рассказала про свои вечерние ритуалы. Артистка призналась, что регулярно перед сном думает про предстоящий день.

«Твоя жизнь всегда двигается в сторону твоей самой сильной мысли», - обратилась она к поклонникам.

Напомним, что Цибульская врезала Козловскому у всех на глазах, кадры попали в сеть: «Всю картину испортил…».

Как Politeka писала, что Цибульская в прозрачном наряде показала, как сильно изменилась за 8 лет: кадры перевоплощения.

Также Politeka сообщала, что Цибульская показала себя без косметики и фильтров, удивив откровением: «Килограммы штукатурки…».